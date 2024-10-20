أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 07:57 - أسامة عرابي: الأهلي سيفوز على سيراميكا بنسبة 75%.. وفرص الزمالك وبيراميدز متساوية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:57 - أسامة عرابي: الأهلي سيفوز على سيراميكا بنسبة 75%.. وفرص الزمالك وبيراميدز متساوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:57 - أسامة عرابي: الأهلي سيفوز على سيراميكا بنسبة 75%.. وفرص الزمالك وبيراميدز متساوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:57 صباحاً - علَقَ أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق على بطولة كأس السوبر المصري التي ستنطلق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2025 بدولة الإمارات.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وقال عرابي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:"كفة الأهلي الأرجح أمام سيراميكا كليوباترا، خاصًة بعد خسارة الأحمر لبطولة كأس السوبر الإفريقي لصالح غريمه التقليدي الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "الأهلي وسيراميكا كليوباترا قاما بتدعيم صفوفهما بالعديد من الصفقات الصيفية، لكن كفة الأول الأرجح، وسيتأهل للنهائي بنسبة 75%".

وتابع: "مباراة الزمالك وبيراميدز خارج التوقعات، ولا يمكن التكهن بنتيجتها، وفرص كلا الفريقين متساوية خاصًة في ظل الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها الأبيض بعد التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي، كما أن بيراميدز قام بتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين مثل عبد الرحمن مجدي نجم الاسماعيلي، وصِديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا، ويوسف أوباما قائد الزمالك، وطارق علاء ظهير أيمن سموحة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق