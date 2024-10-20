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مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:08 صباحاً - دوري المحترفين، تُقام اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

ويشهد اليوم الأحد إقامة 5 مباريات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، تقام جميعها في نفس التوقيت.  

كما من المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات، ابرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 3:30 عصرًا  

الداخلية ضد السويس  3:30 عصرًا

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  3:30 عصرًا

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة  3:30 عصرًا 

السكة الحديد مودرن ضد راية  3:30 عصرًا 

 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثالثة 

1- المقاولون العرب 6 نقاط 

2-  أبو قير للأسمدة 4 نقاط 

3- لافيينا 4 نقاط  

4-  ديروط 4 نقاط 

5-بروكسي 4  نقاط  

6- الترسانة 4  نقاط  

7- أسوان 4 نقاط  

8- وادي دجلة 4 نقاط 

9-القناة 3 نقاط  

10- سبورتنج 3 نقاط

11-  بلدية المحلة 3 نقاط 

12-  السكة الحديد مودرن 3 نقاط  

13- المصرية للاتصالات نقطتين 

14- كهرباء الإسماعيلية  نقطة وحيدة  

15- بترول أسيوط نقطة وحيدة  

16- راية نقطة وحيدة  

17- الداخلية بدون نقاط   

18- طنطا  بدون نقاط    

19-  المنصورة بدون نقاط  

20-  منتخب السويس  بدون نقاط  

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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