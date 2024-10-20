أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 06:53 - يتصدرها ليفربول ضد تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:53 - يتصدرها ليفربول ضد تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:53 - يتصدرها ليفربول ضد تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:53 صباحاً - تشهد ملاعب اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها ليفربول ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة روما ضد إنتر ميلان فى الدوري الإيطالي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون X مانشستر سيتي - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X تشيلسي - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X رايو فاليكانو - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X ليجانيس - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال X خيتافي - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X نابولي - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X فيورنتينا - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

فينيزيا X أتالانتا - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

كالياري X تورينو - الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X انتر ميلان - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هولشتاين كيل X يونيون برلين - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فولفسبورج X فيردر بريمن - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر X ليون - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X أنجيه - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

أوكسير X ستاد ريمس - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

نانت X نيس - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه X مارسيليا - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح X الخلود - الساعة 5:45 مساء على قناة SSC 1

الأخدود X الرياض - الساعة 6:20 مساء على قناة SSC 2

الاتفاق X العروبة - الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق