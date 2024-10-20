الرياضة - 06:53 - يتصدرها ليفربول ضد تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:53 صباحاً - تشهد ملاعب اليوم الأحد 20 - 10 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها ليفربول ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة روما ضد إنتر ميلان فى الدوري الإيطالي.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون X مانشستر سيتي - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X تشيلسي - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X رايو فاليكانو - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X ليجانيس - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال X خيتافي - الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X إشبيلية - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X نابولي - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X فيورنتينا - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

فينيزيا X أتالانتا - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

كالياري X تورينو - الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X انتر ميلان - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هولشتاين كيل X يونيون برلين - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فولفسبورج X فيردر بريمن - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر X ليون - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X أنجيه - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

أوكسير X ستاد ريمس - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

نانت X نيس - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه X مارسيليا - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح X الخلود - الساعة 5:45 مساء على قناة SSC 1

الأخدود X الرياض - الساعة 6:20 مساء على قناة SSC 2

الاتفاق X العروبة - الساعة 9 مساء على قناة SSC 1