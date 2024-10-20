خالد جاد الله: سيراميكا يجيد اللعب أمام الأهلي وأنصح لاعبي الأحمر بالتسجيل مبكرًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:52 صباحاً - تحدث خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهات كأس السوبر المصري بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بالإضافة إلى الزمالك أمام بيراميدز.

وقال خالد جاد الله في تصريحات تليفزيونية: "سيراميكا يجيد اللعب أمام الأهلي وعلى المارد الأحمر التسجيل مبكرًا".

وأضاف: "أنصح أيمن الرمادي باللعب بشكل دفاعي وتفادي المغامرة أمام الأهلي".

وأردف: "سيراميكا كليوباترا سوف يعتمد على الهجمات المرتدة أمام الأهلي".

واختتم: "مباراة الزمالك وبيراميدز 55% لصالح الفارس الأبيض بسبب جماهيره في الملعب وفرصه هي الأكبر لحصد لقب السوبر المصري حال ظهوره بنفس أداء السوبر الإفريقي".

كأس السوبر المصري

تشارك في بطولة كأس السوبر المصري 2024 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، والزمالك لحصوله علي الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري



يلتقي اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة8:00 بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد فريقا لنصف نهائي كأس السوبر المصري فيما يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا على إستاد آل نهيان بدور نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

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