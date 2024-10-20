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فييرا: المنتخب أهم من الأندية وحسام حسن قادر على تحقيق إنجازات كبرى مع مصر - أخبار كلمتك

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فييرا: المنتخب أهم من الأندية وحسام حسن قادر على تحقيق إنجازات كبرى مع مصر - أخبار كلمتك

فييرا: المنتخب أهم من الأندية وحسام حسن قادر على تحقيق إنجازات كبرى مع مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:52 صباحاً - أشاد جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لفريق نوروز العراقي، بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال جورفان فييرا في تصريحات تليفزيونية: "الإنجازات الأخيرة لكرة القدم المصرية، كما نرى، بطولة كأس السوبر الإفريقي، الذي جمع بين أكبر ناديين في مصر وأيضا أكبر الأندية في كرة القدم الأفريقية".

 

وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم المصرية دائمًا في القمة والمنتخب الوطني أيضًا جيد جدًا، لديه لاعبون جيدون جدًا، يلعب العديد منهم بالفعل في أوروبا ولديهم خبرة ومعرفة كبيرة بكرة القدم".

واختتم حديثه قائلًا: "يوجد مدرب جيد الآن لمنتخب مصر وهو حسام حسن، دعه يقوم بعمله وليس التركيز عليه دائمًا لأن المنتخب الوطني أهم من الأندية وهو قادر على تحقيق إنجازات كبيرة مع مصر".

يذكر أن حسام حسن قاد المنتخب الوطني للتأهل إلى أمم إفريقيا بالمغرب بعد تصدر قمة مجموعته برصيد ١٢ نقطة 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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