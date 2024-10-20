أحمد عبد الحليم: أتمنى جميع اللاعبين يعجزوا لو هيبقوا زي عبد الله السعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:20 صباحاً - قال أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، إن الأهلي والفريق الأبيض الأقرب للتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "قائمة فريقي الزمالك وبيراميدز قويتان ومدججتان بالنجوم وتوقيت اللقاء سيؤثر على الفريقين بسبب الرطوبة".

تابع: "من الصعب تعويض غياب دونجا لأن أداءه الدفاعي قوي ومميز وزياد كمال لم ما يشفع له بالتواجد أساسيا في التشكيل".

وأكمل: "أنصح محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالتركيز في الملعب فقط وعدم افتعال الأزمات وإبراهيم عادل أخطر لاعب في مصر".

وتابع: "لو عبد الله السعيد عجوز أتمنى أن يعجز كل اللاعبين فهو حالة تدرس في الكرة المصرية".

واختتم: "الأهلي والزمالك الأوفر حظا للتأهل لنهائي كأس السوبر المصري".

الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2024



تشارك في بطولة كأس السوبر المصري 2024 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، والزمالك لحصوله علي الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري



يلتقي اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد فريقا لنصف نهائي كأس السوبر المصري فيما يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا على إستاد آل نهيان بدور نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

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