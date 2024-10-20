ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:33 صباحاً - ليفربول ضد تشيلسي، ينتظر النجم المصري محمد صلاح التوقيع على إنجاز مميز خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه تشيلسي المقررة اليوم الأحد في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ودخل صلاح قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، واستطاع تعزيز رقمه بالوصول إلى 161 هدفا حتى الآن، محتلا المركز العاشر.

ويتطلع صلاح في لقاء تشيلسي لتسجيل هدف واحد على الأقل، للتساوي مع جيرمين ديفو، نجم توتنهام السابق، الذي يحتل المركز التاسع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 162 هدفا.

أما في حال تسجيله هدفين، فإن صلاح سيرفع رصيده إلى 163 هدفا، بالتساوي مع النجم السابق لليفربول، روبي فاولر، في المركز الثامن.

يذكر أن صلاح مازال بعيدا عن قائمة الخمسة الأوائل، إذ يفصله عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي وصاحب المركز الخامس، 23 هدفا.

ويغرد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق ألان شيرار منفردا في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا، ومن المستبعد جدا أن يصل صلاح إلى هذا الرقم مستقبلا.

ويترقب عشاق الدائرة المستطيلة اليوم الأحد مواجهة نارية تجمع بين ناديي ليفربول وتشيلسي، في قمة منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".

ويخوض فريق المدرب أرني سلوت مهمة صعبة عندما يستضيف "البلوز"، حيث يسعى لتعزيز صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية، بعدما حقق 18 نقطة من إجمالي 7 مباريات خاضها حتى الآن، محققا ستة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

فيما يملك النادي اللندني سجل مثالي بعدم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة قبل انطلاق المرحلة الثامنة (4 انتصارات، 2 تعادل، 1 هزيمة).

ويتفوق تشيلسي على ليفربول من ناحية القيمة السوقية في قمة الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لفريق المدرب إنزو ماريسكا نحو 954 مليون يورو، مقابل 931 مليون يورو قيمة "الريدز".

ويعتبر النجم الإنجليزي الشاب لنادي تشيلسي، كول بالمر، هو الأغلى في صفوف النادي اللندني بمواجهة الليلة بقيمة تبلغ 90 مليون يورو، فيما يعد الجناح الكولومبي لويس دياز الأغلى في تشكيلة المدرب أرني سلوت بـ80 مليون يورو.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقناة الناقلة



تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، وتذاع على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

التشكيلة المتوقعة للفريقين

ليفربول

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد، أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، لويس دياز.

تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ليفي كولويل، توسين أدارابيويو، مالو جوستو، ريناتو فيغا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: جادون سانشو، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.

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