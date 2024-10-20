فييرا: من الصعب اختيار الأفضل تاريخيًا بين الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:45 صباحاً - تحدث جورفان فييرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لفريق نوروز العراقي، عن توقعاته لمواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وقال جورفان فييرا في تصريحات تليفزيونية: "بخصوص كأس السوبر المصري، كل شيء ممكن وكما رأينا في المرة الماضية، كأس السوبر الإفريقي، كل فريق كان لديه إمكانية الفوز بالمباراة، وإحضار الكأس، لكن في النهاية تم تحديد كل شيء بركلات الترجيح".

وأضاف: "هذا يوضح مدى صعوبة المنافسة، ومدى صعوبة الأمر بالنسبة للزمالك، ومدى صعوبة الأمر بالنسبة للأهلي وأعتقد أن الأمر سيكون نفسه بالنسبة لكأس السوبر المصري ستكون منافسة صعبة للغاية".

وأكمل: "ليس من السهل أن نقول من هو الأكبر الأهلي أم الزمالك بالنسبة لي كلاهما ناديان كبيران للغاية يمثلان كرة القدم المصرية بشكل جيد للغاية في أفريقيا وخارج أفريقيا أيضًا".

وأردف:"من الصعب جدًا أن نقول من هو الأفضل تاريخيًا فهي مسألة لحظات، في بعض اللحظات، كان الأهلي جيدًا للغاية وفي لحظات أخرى كان الزمالك جيدًا للغاية أيضا، هذا أمر طبيعي يحدث في كرة القدم، لا يمكننا أن نقول إن هذا الفريق هو الأفضل دائمًا وهذا الفريق هو الأسوأ دائمًا".

واختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أن كلا الفريقين رائعان وكبيران ولديهما جماهير عظيمة للغاية، عندما نتحدث عن الأهلي والزمالك فإن الجماهير لديها حبًا حقيقيًا لنادييهما، وأعتقد أن الناديين يستحقان هذا الحب من الجماهير، وأعتقد أن الأهلي والزمالك يدافعان جيدًا عن اسم كرة القدم المصرية وكرة القدم الأفريقية أيضًا".

الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2024



تشارك في بطولة كأس السوبر المصري 2024 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، والزمالك لحصوله علي الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري



يلتقي اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:05 بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد فريقا لنصف نهائي كأس السوبر المصري فيما يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا على إستاد آل نهيان بدور نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

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