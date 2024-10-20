مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها السوبر المصري ومواجهة ليفربول وتشيلسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:57 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم، حيث يترقب عشاق كرة القدم المصرية ضربة البداية في بطولة السوبر المصري التي تحتضنها دولة الإمارات بمشاركة 4 أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.



وفي الدوري الإنجليزي يصطدم ليفربول بتشيلسي في قمة مباريات هذه الجولة وفي إسبانيا يحل إشبيلية ضيفا ثقيلا على المتصدر برشلونة.

كما يشهد الدوري الإيطالي مواجهتين قويتين، الأولى يستضيف فيها إمبولي فريق نابولي متصدر الترتيب، ويواجه حامل اللقب ومطارد نابولي إنتر ميلان فريق روما.

مباريات اليوم في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة



بيراميدز ضد الزمالك -الساعة 04:05 - ONTime Sports.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 08:00 - ONTime Sports.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي -الساعة 04:00 - beIN Sports HD 1.



ليفربول ضد تشيلسي - الساعة 06:30 - beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا ضد رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال ضد خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة ضد اشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر ضد ليون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز ضد أنجيه – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

أوكسير ضد ستاد ريمس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

نانت ضد نيس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه ضد مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي ضد نابولي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي ضد فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

فينيزيا ضد أتالانتا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

كالياري ضد تورينو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما ضد نتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح ضد الخلود – الساعة 5:45 مساء على قناة SSC 1

الأخدود ضد الرياض – الساعة 6:20 مساء على قناة SSC 2

الاتفاق ضد العروبة – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هولشتاين كيل ضد يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فولفسبورج ضد فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

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