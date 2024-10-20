هشام يكن: الزمالك يخوض لقاء بيراميدز بروح السوبر الإفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:51 صباحاً - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة بيراميدز ستكون قوية وحاسمة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وقال يكن في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية والمباراة لا تقل أهمية عن مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي، والفريق السماوي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "يجب أن يستغل لاعبي الزمالك الحالة المعنوية الكبيرة بعد الفوز بالسوبر الإفريقي، والفريق الأبيض أصبح يمتلك لاعبين مميزين خاصة في خط الهجوم".

وأوضح: "لاعبو الزمالك لديهم قدرة على صناعة الفارق في الوقت الحالي ولدينا دكة بدلاء مميزة، وجوميز لديه قدرة على إدارة المباريات الكبيرة".

الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2024



تشارك في بطولة كأس السوبر المصري 2024 فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، والزمالك لحصوله علي الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري



يلتقي اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد فريقا لنصف نهائي كأس السوبر المصري فيما يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا على إستاد آل نهيان بدور نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية