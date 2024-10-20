بعد التتويج ببطولة إفريقيا لكرة اليد، عضو الأهلي يتحدث عن منافسة الزمالك بالسوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:34 صباحاً - أكد الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة اليد المتواجدة في المغرب سعادته بتتويج ناديه بالبطولة الإفريقية لكرة اليد.

وأضاف مهند مجدي في تصريحات تليفزيونية: نبارك أيضا لفريق سيدات يد الأهلي بعد الفوز بالميدالية البرونزية رغم أننا كنا نطمح في الفوز باللقب أيضا على مستوى فريق السيدات

وتابع: الأهلي يحترم جميع منافسيه على كل المستويات ونلعب دائما على الفوز وهو ما نؤكد عليه دائمآ في الحديث مع لاعبي الاهلي في جميع الفرق".



واستطرد: مباراة الزمالك في نصف النهائي كانت بمثابة نهائي مبكر بشهادة الجميع ولكن نجحنا في تخطيه والصعود إلى النهائي.

وقال: مباراة الزمالك كانت صعبة جدا وتحديدا في الشوط الأول الذي جاء بشكل (متوازن) بين الفريقين وفي الشوط الثاني لم يكن هناك أي مؤشر للفريق الأقرب للفوز ولكن في النهاية حققنا الفوز رغم إنهاء المباراة والفريق يعاني من نقص ثنائي في الفريق.

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أنه يتمنى السلامة إلى حسن يسري لاعب الزمالك.



وقال: نكن كل احترام وتقدير للزمالك وجميع المنافسين والمنافسة فقط تكون داخل الملعب وخارجه تسود العلاقة المحترمة بين جميع الرياضيين والفرق الرياضية.

وأوضح أن بعثة الأهلي ستعود إلى القاهرة صباح الاثنين بعد رحلة طيران تستغرق ما يقرب من 13 ساعة.

وتابع: الإمكانيات لم تكن أفضل شيء بالنسبة لبعثة الأهلي في المغرب والظروف المناخية صعبة جدا والرطوبة عالية جدا ولكن في النهاية تعاملنا مع الظروف بشكل أكثر من رائع.

أضاف: تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد توفيق من ربنا واجتهاد من اللاعبين والجهاز الفني.

وقال: أتمنى التوفيق لفريق الكرة في بطولة السوبر المحلي بالإمارات والجميع يدعم الجهاز الفني واللاعبين وان شاء الله السوبر يكون من نصيب الأهلي.

وتابع: السوبر الإفريقي صفحة واتقفلت ولا تمثل ضغط علي اللاعبين قبل السوبر المحلي وان شاء الله نقدم مستوى يليق بالنادي الأهلي وطموحات وأحلام جماهيره

توج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

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