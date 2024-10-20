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باريس سان جيرمان يمطر شباك ستراسبورج برباعية ويشارك بقمة الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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باريس سان جيرمان يمطر شباك ستراسبورج برباعية ويشارك بقمة الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يمطر شباك ستراسبورج برباعية ويشارك بقمة الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:24 صباحاً - الدوري الفرنسي، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على نظيره فريق ستراسبورج 4-2 خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

 

مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج

جاءت رباعية باريس سان جيرمان عن طريق سيني مايولو وماركو أسينسيو وبرادلي وكانج ان لي في الدقيقة 18 و46 و65 و89

وأحرز هدفي ستراسبورج عن طريق  سانتوس وبابي دبونح في الدقيقة 60 و91

ترتيب باريس سان جيرمان وستراسبورج

 

ويحتل الفريق الباريسي قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي مع موناكو برصيد 20 نقطة

بينما يتواجد ستراسبورج في المركز السابع برصيد 10 نقاط.  

 

وعاد باريس سان جيرمان إلى نغمة الانتصارات قبل ثلاثة أيام من خوضه مواجهة صعبة أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.  

ولم يحقق سان جيرمان الفوز في مباراتيه الأخيرتين، حيث خسر أمام أرسنال الإنجليزي 2 - 0 في الجولة الثانية من دوري الأبطال، فيما سقط محليا في فخ التعادل أمام نيس بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.  

ولم يخسر باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في (14) مباراة حيث فاز في آخر خمس منها تواليا. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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