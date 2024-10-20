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الدوري الإسباني، ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-1 ويزاحم برشلونة على الصدارة (فيديو) - أخبار كلمتك

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الدوري الإسباني، ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-1 ويزاحم برشلونة على الصدارة (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو 2-1 ويزاحم برشلونة على الصدارة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:08 صباحاً - الدوري الإسباني، فاز فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في معقل الأخير ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني “الليجا”.

ريال مدريد وسيلتا فيجو

سجل هدفي ريال مدريد اللاعب كيليان مبابي  وفينوس جونيور في الدقيقة 20 و65.

وأحرز هدف سيلتا فيليوت في الدقيقة 50

 

 

 

 

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، وفران جارسيا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، وبيلينجهام.

في خط الهجوم: كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

 

 

 

ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيجو

وارتفع رصيد ريال مدريد 24 نقطة علي قمة الليجا مع غريمه برشلونة بينما سيلتا فيجو يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وشهدت قائمة الميرنجي، استمرار غياب الثلاثي إبراهيم دياز وديفيد ألابا وداني كارفاخال بداعي الإصابة.

بينما عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث تعافى من الإصابة التي تسببت في غيابه ضد فياريال.
كما تعافى فينيسيوس جونيور من الإصابة في العنق، والتي حرمته من التواجد مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولي.

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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