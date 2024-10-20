يوفنتوس يخطف فوزا صعبًا من لاتسيو بهدف في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:08 صباحاً - فاز فريق يوفنتوس على نظيره لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب أليانز في الجولة الثامن من الدوري الإيطالي.

وشهدت أحداث الشوط الأول تعرض رومانيولي لاعب لاتسيو للطرد في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، جاء هدف الفوز لصالح يوفنتوس في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب ماريو جيلا لاعب لاتسيو بعد احراز هدف ذاتي في مرماه.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو

تشكيل لاتسيو امام يوفنتوس

ميلان يفوز علي أودينيزي

اقتنص فريق ميلان فوزا صعبا أمام أودينيزي، بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، بملعب سان سيرو، لحساب الجولة 8 من الدوري الإيطالي.

سجل صامويل تشوكويزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، فيما لعب ميلان منقوصا منذ الدقيقة 30 بعد طرد تيجاني ريجنديرز.

رفع الروسونيري رصيده إلى 14 نقطة وقفز للمركز الثالث بالتساوي مع إنتر، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة بالمركز السادس.

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