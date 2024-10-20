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الرياضة - 12:01 - جوائز السوبر المصري في الإمارات.. من يحصد نصيب الأسد؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - جوائز السوبر المصري في الإمارات.. من يحصد نصيب الأسد؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - جوائز السوبر المصري في الإمارات.. من يحصد نصيب الأسد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 صباحاً - جوائز السوبر المصري.. ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم في الوطن العربي، اختبارات مثيرة ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري 2024، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن تنطلق أولي مباريات البطولة في نسختها الجديدة، بين الزمالك وبيراميدز عصر يوم غد الأحد، علي ستاد آل نهيان، فيما تنطلق المواجهة الثانية التي سيكون طرفيها الأهلي وسيراميكا كيلوباترا، مساء اليوم ذاته، على ملعب محمد بن زايد.

كأس السوبر المصري

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على ستاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ستاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك مع بيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد على ستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

كأس السوبر المصري

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى كأس السوبر المصري

فيما تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ستاد محمد بن زايد.

كأس السوبر المصري

ما هي جوائز السوبر المصري في الإمارات؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة في الإمارات في الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، وسط ترقب كبير من الجميع بظهور قوي ومميز.

كأس السوبر المصري

اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري 2024 وضعت الكثير من القواعد المنظمة لها، ومن بينها جوائز المسابقة والتي سيحصل عليها الأندية المشاركة.

اللجنة قررت منح صاحب المركز الأول والبطل الذي سيحصد اللقب مبلغ 250 ألف دولار، أما صاحب المركز الثاني، فسيحصل على نصف هذا المبلغ (125 ألف دولار).

كأس السوبر المصري

الجوائر لم تنته عند هذا الحد، بل إن صاحب المركز الثالث سيحصل على جائزة قيمتها 75 ألف دولار، في حين أن صاحب المركز الرابع والأخير سيحصل على 50 ألف دولار.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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