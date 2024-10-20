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الرياضة - 12:01 - عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هدية الأهلي للجماهير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هدية الأهلي للجماهير - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هدية الأهلي للجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 صباحاً - عبر عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق ببطولة إفريقيا أبطال الدوري، والفوز على فلاورز البنيني في ختام مباريات البطولة.

أضاف عبد الرحمن أن الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح فيصل أن فريق رجال يد الأهلي يستحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في الثواني الأخيرة أمام فريق الزمالك في نصف نهائي البطولة، الهدف سيذكر في التاريخ للجماهير.

وأوضح أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج، مؤكدًا أن الفريق خاض المباراة الأخيرة أمام فلاورز بروح الفانلة الحمراء، لمواصلة التربع على عرش كرة اليد الإفريقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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