الرياضة - 11:23 - قائد الأهلي يحفز اللاعبين بتصريحات حسين لبيب وأيمن عبد العزيز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:23 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمدالشناوي وعمرو السولية حرصا على عقد جلسة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الثنائي جابوا تصريحات أيمن عبد العزيز وهو بيقول إن الأهلي المرشح رقم 4 في الفوز بالسوبر".

وأضاف:" وكمان جابوا تصريحات حسين لبيب بتاع أكبر قلعة رياضية والشناوي قالهم لو كنا كسبنا السوبر مكناش سمعنا الكلام الغريب ده ولا اكبر قلعة ولا غيروا".

واختتم: "احنا منيمين افريقيا من المغرب يتقال اننا مرشحين رقم 4 في السوبر، احنا اللي سمحنا بكدا لو مكنش قاسي وقوي في الملعب يبقى مردناش كرامه النادي قبل كرامتنا".