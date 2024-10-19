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الرياضة - 11:23 - الغندور: الأهلي يطلب تفريغ كاميرات ملعب الكريكت بالإمارات بسبب واقعة الفيديو المسرب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:23 - الغندور: الأهلي يطلب تفريغ كاميرات ملعب الكريكت بالإمارات بسبب واقعة الفيديو المسرب - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:23 - الغندور: الأهلي يطلب تفريغ كاميرات ملعب الكريكت بالإمارات بسبب واقعة الفيديو المسرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:23 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحركات النادي الأهلي بسبب واقعة الفيديو المسرب من مران الفريق أمس الجمعة، قبل خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" فاكرين لما انفردنا ان تمرين الأهلي في السعودية كان مع جوميز؟ الأهلي حقق في الموضوع ده بس معرفش مين اللي عمل كدا".

وأضاف: "امبارح بقي عرف محمد رمضان أن التمرين تم تصويره مرة تانية فالاهلي طلب من المسؤلين عن الملعب في أبو ظبي التسجيل الخاص بالكاميرات عشان يشوفوا مين الشخص اللي كان بيصور".

واختتم: "محمد رمضان شاف الجزء المتسرب من التمرين وعارف الكادر اللي اتصور منه التمرين بالتالي الي بيعمل كده سهل يتعرف".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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