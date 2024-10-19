الرياضة - 11:02 - هاتريك هاري كين يقود البايرن للفوز على شتوتجارت في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:02 مساءً - قاد النجم هاري كين فريقه بايرن ميونخ لتحقيق فوز كبير علي ضيفه شتوتجارت برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ونجح هاري كين في تسجيل ثلاثية "هاتريك" لبايرن في الدقائق 57 و60 و80 ليتصدر هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا، وبفارق هدفين عن النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وأحرز كينجسلي كومان الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 89.

ورفع بايرن ميونيخ بهذا الفوز رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الدوري وبفارق الأهداف عن لايبزيج صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 9 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.