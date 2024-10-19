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الرياضة - 11:02 - وزير الرياضة يهنئ الأهلي بعد تتويجه ببطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:02 - وزير الرياضة يهنئ الأهلي بعد تتويجه ببطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:02 - وزير الرياضة يهنئ الأهلي بعد تتويجه ببطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:02 مساءً - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى الأهلي، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد، بعد فوزه علي فريق فلاورز البنينى.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك بالحصول علي الميدالية البرونزية بعد فوزه علي فريق المنتدي المغربي.

وأكد الوزير، أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية تأتي ثماره تباعا، ويؤكد ذلك نتائج المنتخبات والأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة الأصعدة.

وأشار صبحي إلي دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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