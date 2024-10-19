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الرياضة - 11:02 - الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا لليد للمرة السابعة في تاريخه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:02 - الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا لليد للمرة السابعة في تاريخه - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:02 - الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا لليد للمرة السابعة في تاريخه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 11:02 مساءً - حصد النادي الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد المقامة في مدينة العيون المغربية بعد تغلبه في المباراة النهائية اليوم السبت، على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.

قدم لاعبو الفريق عرضًا قويًّا في الشوط الأول، بعد تألق كبير في النواحي الدفاعية وسرعة نقل الكرات والغزارة الهجومية، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنتيجة 22-11.

مع بداية الشوط الثاني منح ستيفان مادسن المدير الفني تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات وتقارب الخطوط، مع إجراء تبديلات عديدة، أسهمت في استمرار التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 43-22 وحصوله على كأس البطولة.

وتوج الأهلي بالبطولة الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي، حيث سبق للفريق التتويج باللقب في أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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