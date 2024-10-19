الرياضة - 10:45 - ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز؟.. التحدي الأصعب ينتظر الفارس الأبيض عندما يواجه السماوي، مساء غد الأحد، على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

توقيت مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر

وتأتي مشاركة الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

ما هي قائمة الزمالك لمباريات السوبر المصري؟

ويدخل نادي الزمالك بقيادة مدربه جوزيه جوميز بقائمة تضم كل من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - جيفرسون كوستا - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود - محمد حمدي - محمود بن تايك.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - محمود شيكابالا - مصطفى شلبي- أحمد إيشو- أحمد زيزو- كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر فرج - ناصر منسي.

بينما يشارك نادي بيراميدز، في بطولة كأس السوبر المصري، عقب حصد لقب كأس مصر، واللقب الأول في تاريخ السماوي، بعد الفوز على زد بالمباراة النهائي بهدف الكونغولي فيستون ماييلي.

ما هي قائمة بيراميدز لمباريات السوبر المصري؟

وتأتي قائمة بيراميدز لمباريات السوبر المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

في خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

في خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

في خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري؟

ويبقى السؤال ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري؟ متواصلا حتى إقامة المواجهة المرتقبة، حيث يمكنكم متابعتها في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، على ملعب آل نهيان.

كما تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري، مع حلول الساعة 5:05 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 4:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري؟

وتشاهدون مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.