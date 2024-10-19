الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتعادل سلبيا مع لاتسيو في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:44 مساءً - انتهي الشوط الأول من مباراة فريق يوفنتوس أمام نظيره لاتسيو بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم على ملعب أليانز في الجولة الثامن من الدوري الإيطالي.

وشهدت أحداث الشوط الأول تعرض رومانيولي لاعب لاتسيو للطرد في الدقيقة 24.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو

تشكيل لاتسيو امام يوفنتوس

ميلان يفوز علي أودينيزي

اقتنص فريق ميلان فوزا صعبا أمام أودينيزي، بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، بملعب سان سيرو، لحساب الجولة 8 من الدوري الإيطالي.

سجل صامويل تشوكويزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، فيما لعب ميلان منقوصا منذ الدقيقة 30 بعد طرد تيجاني ريجنديرز.

رفع الروسونيري رصيده إلى 14 نقطة وقفز للمركز الثالث بالتساوي مع إنتر، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة بالمركز السادس.

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