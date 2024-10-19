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الرياضة - 10:29 - الأهلي ضد سيراميكا.. تفوق كاسح لـ مارسيل كولر أمام الرمادي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:29 - الأهلي ضد سيراميكا.. تفوق كاسح لـ مارسيل كولر أمام الرمادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:29 - الأهلي ضد سيراميكا.. تفوق كاسح لـ مارسيل كولر أمام الرمادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:29 مساءً - الأهلي ضد سيراميكا.. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، واحدة من اللقاءات القوية، مساء غد الأحد، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري 2024.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

مارسيل كولر

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويُعد مساء غد الأحد، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تفوق كاسح لـ مارسيل كولر أمام الرمادي

أيمن الرمادي مدرب نادي سيراميكا كليوباترا سيواجه نظيره السويسري مارسيل كولر للمرة الثالثة في تاريخ مبارياتهما معا، حيث التقى في البداية بالموسم الماضي، عندما كان الرمادي مديرا فنيا لأسوان.

أيمن الرمادي

وكان أيمن الرمادي مديرا فنيا لنادي أسوان حيها وتعرض حينها زهرة الجنوب لهزيمة بثلاثة أهداف دون رد، أما المواجهة الثانية فجاءت في الموسم الماضي ببطولة الدوري، وخسر سيراميكا بهدف مقابل هدفين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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