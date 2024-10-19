السوبر المصري، أحمد الغندور يدير مباراة الأهلي وسيراميكا ومعروف لبيراميدز والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:28 مساءً - السوبر المصري، قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة محمد فاروق، إسناد إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا للحكم الدولي أحمد الغندور، والتي تقام غدا الأحد ضمن مواجهتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويعاون الغندور طاقم يضم كلا من: أحمد حسام طه وشريف عبدالله (حكمين مساعدين) وأمين عمر (حكم رابع) ووائل فرحان حكم فيديو والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).

محمد معروف، كلمتك

محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

واختارت لجنة الحكام الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، التي تقام غدا الأحد في الدور نفسه.

ويعاون محمد معروف طاقم حكام مكون من: محمود أبو الرجال وهاني خيري (حكمين مساعدين) ومحمود ناجي (حكم رابع) ومحمود عاشور (حكم فيديو) وعمر فتحي (مساعد حكم فيديو).

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .