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الرياضة - 10:05 - أداء مشرف للاعبي القابضة للمطارات ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:05 - أداء مشرف للاعبي القابضة للمطارات ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:05 - أداء مشرف للاعبي القابضة للمطارات ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 10:05 مساءً - ساهم عدد من لاعبي فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لكرة القدم الشاطئية، في فوز منتخب مصر اليوم، على نظيره الغاني بنتيجة 6-3 في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 اكتوبر الجاري.

ويضم قوام منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية المشارك بالبطولة أربعة لاعبين من فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمتوج مؤخرا ببطولة الجمهورية للشركات وهم: هيثم عاطف كوستا ومحمد عبد النبي لوحا وحسان محمد ومصطفى علي صاصا. وحصل اللاعب هيثم عاطف كوستا على رجل مباراة مصر وغانا بعد إحرازه لهدفين من أصل ستة أهداف.

ومن جانبه، هنأ المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اللاعبين المنضمين من فريق الشركة القابضة لقائمة منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، ولجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بالشركة القابضة برئاسة المحاسب عبد ربه الاشول، مشيدا بأداء لاعبي الشركة القابضة وجميع لاعبي المنتخب في مباراة الافتتاح أمام منتخب غانا متمنيا مواصلة المشوار من أجل حصد لقب البطولة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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