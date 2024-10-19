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الرياضة - 09:49 - أهداف مباراة آرسنال وبورنموث.. الجانرز يخسر للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:49 - أهداف مباراة آرسنال وبورنموث.. الجانرز يخسر للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:49 - أهداف مباراة آرسنال وبورنموث.. الجانرز يخسر للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - أهداف مباراة آرسنال وبورنموث.. خسر الجانرز للمرة الأولى في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، أمام مضيفه بورنموث بهدفين دون رد، اليوم السبت، والتي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثامن.

وتجمد رصيد أرسنال عند 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه وولفرهامبتون غدا الأحد.

كما يبتعد أرسنال بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر، والذي بدوره سيواجه تشيلسي غدا الأحد.

على الجانب الآخر رفع بورنموث رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

أهداف مباراة آرسنال وبورنموث

وسجل ريان كريستي الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 70، قبل أن يضيف جاستن كلايفرت الهدف الثاني في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وأكمل أرسنال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ويليام ساليبا في الدقيقة 30.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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