بعد غياب 381 يوما، نيمار يعود لقائمة الهلال السعودي أمام العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - كشف مصدر صحفي سعودي، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور سيعود إلى قائمة ناديه الهلال السعودي، في المباراة ضد العين الإماراتي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

نيمار يعود لقائمة الهلال السعودي بعد غياب 381 يوما

وتعرض الدولي البرازيلي في أكتوبر من العام الماضي 2023 لإصابة خطيرة في الركبة لدى مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل في المواجهة ضد الأوروغواي في تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبسبب هذه الإصابة الخطيرة، اكتفى نيمار بخوض 5 مباريات فقط مع فريقه الهلال خلال الموسم الماضي 2023-2024، سجل فيها هدفا واحدا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليختفي بعدها عن مباريات "الزعيم" بداعي الإصابة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نيمار سيتقدم بعثة ناديه المسافرة، ليلة اليوم السبت، إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة نادي العين، بعد غد الإثنين، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وستكون هذه المرة الأولى منذ 381 يوما التي يستدعى فيها النجم البرازيلي إلى قائمة "الزعيم"، على اعتبار أن آخر مباراة خاضها معه كانت ضد فريق ناساجي الإيراني، يوم 3 أكتوبر، من العام الماضي 2023 في بطولة دوري أبطال آسيا.

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