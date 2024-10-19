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الرياضة - 09:10 - المندوه: أجواء بعثة الزمالك في الإمارات مطمئنة.. وهدفنا لقب السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:10 - المندوه: أجواء بعثة الزمالك في الإمارات مطمئنة.. وهدفنا لقب السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:10 - المندوه: أجواء بعثة الزمالك في الإمارات مطمئنة.. وهدفنا لقب السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:10 مساءً - أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، على قوة وأهمية مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد باستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وشدد أمين الصندوق على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك والجهاز الفني على تحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وأضاف حسام المندوه، أن الزمالك يتطلع لحصد اللقب، بعدما سبق وتوج الفريق الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي في الفترة الماضية.

وأوضح أن الأجواء في بعثة الزمالك بالإمارات مطمئنة للغاية، وهناك حالة تفاؤل من الجميع بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة بيراميدز والتأهل لنهائي السوبر المحلي كخطوة نحو المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدا الأحد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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