الرياضة - 09:10 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 09:10 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، اليوم السبت، الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، في الجولة 10 من الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «بالايدوس».

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني بث مباشر

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق سيلتا فيجو، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراة اليوم التي ستشهد رقمًا مميزًا في مسيرته مع النادي الملكي، بخوضه المباراة رقم 200 في الدوري الإسباني كمدير فني للمرينجي.

ومن المنتظر أن يشارك النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد في مباراة اليوم بصورة طبيعية، بعدما أكد أنشيلوتي عدم تأثر مهاجمه بالتقارير الإعلامية التي ربطته بقضية اغتصاب في السويد خلال فترة التوقف الدولي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء بث مباشر لـ مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، اليوم السبت، الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، في الجولة 10 من الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «بالايدوس».