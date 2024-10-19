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الرياضة - 08:50 - أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف مبابي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:50 - أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف مبابي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. موقف مبابي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.. أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة سيلتا فيجو، والمقرر إقامتها مساء اليوم، ضن منافسات الأسبوع العاشر ببطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الليجا

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ويأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراة اليوم التي ستشهد رقمًا مميزًا في مسيرته مع النادي الملكي، بخوضه المباراة رقم 200 في الدوري الإسباني كمدير فني للمرينجي.

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافانجا.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

كيليان مبابي نجم ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وستبدأ قمة الريال وسيلتا فيجو في المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني، مع حلول الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 19 أكتوبر "توقيت القاهرة"، وهو نفس الموعد بتوقيت مكة المكرمة، وتتابعونه في الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الليجا

وكما هو الحال دوما فإن قنوات بي إن سبورتس هي من تنقل مسابقات أكبر الدوريات العالمية، ومن بينها دوري الدرجة الأولى الإسباني، ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو مساء السبت عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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