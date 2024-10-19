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الرياضة - 08:50 - الأهلي ينهي استعدادادته لمواجهة سيراميكا في كأس السوبر «صور» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:50 - الأهلي ينهي استعدادادته لمواجهة سيراميكا في كأس السوبر «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - الأهلي ينهي استعدادادته لمواجهة سيراميكا في كأس السوبر «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الأحد، على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب الكريكيت بمدينة أبوظبي التي تستضيف البطولة، بعد أن عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين لقراءة الفاتحة قبل أن يقود أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية قصيرة، أعقبها الانتقال إلى الجوانب الخططية والتخصصية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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