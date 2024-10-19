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الدوري القطري، الوكرة يتعادل 1-1 مع قطر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري القطري، الوكرة يتعادل 1-1 مع قطر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري القطري، الوكرة يتعادل 1-1 مع قطر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق قطر أمام نظيره الوكرة، بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد سحيم بن حمد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري القطري.

سجل هدف التقدم لصالح الوكرة اللاعب ريكاردو جوميز في الدقيقة 24 من ضربة رأس، ثم تعادل عيسى أحمد لقطر في الدقيقة 41.

وشهدت الدقيقة 25 طرد المهدي علي لاعب الوكرة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لتعمد الخشونة مع أحمد عبدالقادر لاعب قطر.

https://x.com/AlkassTVSports/status/1847683260991537425/video/1

 

https://x.com/i/status/1847687855004430349

تشكيل الوكرة في مواجهة قطر 

وتواجد حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب المصري ضمن التشكيلة الأساسية لفريق الوكرة في مواجهة نظيره قطر، فيما ضمت التشكيلة الأساسية للأخير تواجد اللاعب المصري أحمد عبد القادر 

وبدأ فريق الوكرة مباراته أمام قطر بتشكيلة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز- عبد الكريم حسن- عمر صلاح- أيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي- ريكاردو جوميز- ألكسندر شولز.

خط الهجوم: المهدي علي- مؤيد حسن- عيسى العيدوني

تشكيل فريق الوكرة، كلمتك
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تشكيل قطر في مواجهة الوكرة 

وبدأ فريق قطر مباراته أمام الوكرة بتشكيل مكون من:

الحارس الأساسي: معتصم ماجد.

الدفاع: ناصر بير- راؤول ساندا- عطا جابر.

الوسط: أحمد عبد القادر- كارلوس فينيسيوس- بدر بنون- عيسى أحمد.

الهجوم: بن مالانجو- إبراهيم ماجد- خافيير مارتينيز.

ترتيب الفريقين في مسابقة الدوري القطري

فريق قطر دخل مباراة اليوم أمام نظيره الوكرة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من ست مباريات، فيما يحتل فريق الوكرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة وخاض نفس عدد المباريات 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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