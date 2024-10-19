أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

25 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المحلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
25 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المحلي - أخبار كلمتك

25 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:48 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الجماعي والذي أُقيم علي ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

1dc2f8356f.jpg
d8eb745280.jpg
38b6b441af.jpg
a711041a06.jpg

وشهد مران الأهلي الختامي خوض لاعبي الأحمر فقرات بدنية، بجانب بعض التدريبات الخططية استعدادا لتنفيذها في لقاء الغد.

d04734909e.jpg
6b684ab894.jpg
c35b9608c3.jpg
5a1b2abbf3.jpg
67f124fe4e.jpg
fbb01dfb40.jpg

وحرص عدد من جماهير النادي الأهلي علي انتظار بعثة الفريق عقب نهاية المران لتقديم الدعم لكافة اللاعبين بجانب التقاط بعض الصور التذكارية برفقتهم. 

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة على حضور المران لدعم الفريق.  

6adde1a5ef.jpg
8826b0ec08.jpg
03f03a5ae2.jpg
4c51a0fa6b.jpg

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية. 

6d04bae010.jpg
f460a98453.jpg
d69008acf1.jpg
d07ba531e7.jpg
4181c45780.jpg

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة. 

8d6b274ac3.jpg
f4f2d97511.jpg
26a1358de8.jpg
cabb969dab.jpg
a7ddf4a4c6.jpg
537bfd2ca2.jpg

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

بمشاركة الأهلي والزمالك.. قرعة مجموعات كأس الرابطة بنظامها الجديد (إنفوجراف)

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في السوبر المحلي (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق