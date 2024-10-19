بالأرقام، جارناتشو يتفوق على كل لاعبي مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - تمكن أليخاندرو جارناتشو، جناح فريق مانشستر يونايتد، من ترك بصمته خلال مواجهة برينتفور بملعب أولد ترافورد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع الدولي الأرجنتيني تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض، بعد مرور دقيقتين فقط على بداية الشوط الثاني.

جارناتشو الأكثر مساهمة تهديفية بين لاعبي مانشستر يونايتد

وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن جارناتشو أسهم في 8 أهداف مع مان يونايتد، هذا الموسم، في كل البطولات.

وهذا بعدما سجل اللاعب الشاب 5 أهداف، وصنع 3 أخرى لزملائه، ليصبح صاحب أكبر مساهمات تهديفية في صفوف الشياطين الحمر، خلال الموسم الجاري.

وأحرز صاحب الـ20 عاما هدفين في البريميرليج، ومثلهما في كأس رابطة المحترفين، بالإضافة إلى هدف في مباراة الدرع الخيرية.

ولم يستطع جارناتشو تسجيل أي هدف في الدوري الأوروبي، حتى الآن، حيث شارك في مباراتين كبديل.

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