الرياضة - 08:10 - الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - اختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريباتهم تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على ستاد آل نهيان، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدا الأحد.