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الرياضة - 07:36 - تعرف على مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2024-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - تعرف على مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2024-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - تعرف على مباريات الأهلي في كأس الرابطة 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - أجريت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة موسم 2024-2025، اليوم، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وجاء الأهلي في المجموعة الثالثة التي ضمت معه فرق: إنبي وطلائع الجيش وفاركو.

وحضر مراسم القرعة ممثلًا عن النادي، الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، ومحمد أسامة إداري فريق الكرة، وممثلو رابطة الأندية المصرية ومندوبو الأندية المشاركة في البطولة.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول، على أن تكون مرحلة الإقصاء بدءًا من الدور ربع النهائي وتختتم المسابقة يوم 10 يونيو.

وجاءت مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي × إنبي على استاد القاهرة.

الجولة الثانية: الأهلي × طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية.

الجولة الثالثة: الأهلي × فاركو على استاد القاهرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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