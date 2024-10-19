عمر مرموش يكرر إنجازا تاريخيا في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - سجل الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، هدفا لفريقه خلال الخسارة أمام باير ليفركوزن، مساء اليوم السبت، على ملعب باي آرينا، في قمة لقاءات الجولة السابعة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

وحصل عمر مرموش على ركلة جزاء في الدقيقة 14، تقدم وسجلها بنفسه في الدقيقة 16.

رقم تاريخي جديد لعمر مرموش

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل مرموش في مباراته السادسة على التوالي في الدوري الألماني.

وأضافت الشبكة، أن هذا الرقم لم يحققه من قبل سوى أنتوني يبواه (7 في عام 1993) وبيرند هولزنباين (6 في عام 1977) مع آينتراخت فرانكفورت.

ورفع مرموش رصيد أهدافه في البوندسليجا هذا الموسم، إلى 9 أهداف، في صدارة قائمة الهدافين.

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