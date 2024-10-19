برايتون يفوز على نيوكاسل بهدف ويلبيك في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - فاز فريق برايتون على نظيره نيوكاسل بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف فوز برايتون اللاعب داني ويلبيك في الدقيقة 35.

تشكيل برايتون أمام نيوكاسل

وفي نفس الجولة أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث على ملعب “فيتاليتي” في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام بورنموث

وخرج بوكايو ساكا من قائمة ارسنال لمواجهة بورنموث وجاء تشكيل الجانرز الأساسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: دافيد رايا

في خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري

في خط الوسط: توماس بارتي- ميكيل ميرينو- ديكلان رايس

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- كاي هافيرتز- لياندرو تروسارد

إنجاز تاريخي ينتظر أرسنال أمام بورنموث

سيكون آرسنال على موعد مع إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي في حال فوزه اليوم السبت على بورنموث، حيث سيصل إلى الانتصار الـ 2000 في مشواره بتاريخ البريميرليج خلف ليفربول صاحب 2065 فوزًا.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام الرياضية أن مباراة واحدة تفصل "الجانرز" على تحقيق رقم تاريخي في البريميرليج مشيرة إلى أنه حقق 1999 انتصارًا في الدوري الممتاز.

ويعد ليفربول هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي وصل إلى 2065 انتصارًا في الدوري الإنجليزي، بعد تجاوز حاجز الـ 2000 في ديسمبر 2021، ويأتي من بعده أرسنال "1999 فوزًا".

وتضم قائمة الأندية الأكثر حصدًا للانتصارات في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ليفربول المتصدر وآرسنال الوصيف، مانشستر يونايتد بـ 1908 انتصارات، إيفرتون "1900 فوز"، أستون فيلا بـ 1723 فوزًا، مانشستر سيتي 1595 انتصارًا، توتنهام 1507، تشيلسي 1479، نيوكاسل 1413، وسندرلاند 1260 فوز.

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