الرياضة - 07:03 - أتلتيك بيلباو يكتسح إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 07:03 مساءً - حقق فريق أتلتيك بيلباو الفوز على ضيفه إسبانيول بنتيجة 4-1 فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

ففى الشوط الأول أحرز فريق أتلتيك بيلباو ثلاثية حملوا توقيع دانيال فيفيان في الدقيقة السادسة يناكي ويليامز فى الدقيقتين 28 و30.

وفي الشوط الثاني أحرز اليكس ريميرو الهدف الرابع فى الدقيقة 55 فيما احرز فريق اسبانيول هدف فى الدقيقة 92 عن طريق الفارو تيجيرو.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.