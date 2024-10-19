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الرياضة - 07:03 - عمر مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليفركوزن بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:03 - عمر مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليفركوزن بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:03 - عمر مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليفركوزن بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 07:03 مساءً - هدف عمر مرموش.. أحرز لاعب المنتخب ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش هدف التقدم لفريقه أمام نادي باير ليفركوزن لتصبح النتيجة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد باي آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

شهدت المباراة حصول مرموش على ركلة جزاء في الدقيقة 14، وذلك بعد عرقلته داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، لينجح اللاعب المصري في تسجيلها بالدقيقة 17، ليتقدم فريقه بنتيجة هدف للا شيء، ثم أحرز لاعب وسط ليفركوزن روبرت أندريتش هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 25 من أحداث المباراة.

وفهذا الهدف ينجح عمر مرموش في تسجيل أهداف في مباراته السادسة على التوالي في البوندسليج، ليرفع مرموش رصيد أهدافه في الدوري الألماني هذا الموسم إلى 9 أهداف ليعتلي صدارة قائمة الهدافين، متفوقا على مهاجم بايرن ميونخ هاري كين الذي يحل في المركز الثاني للقائمة برصيد 5 أهداف.

عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام ليفركوزن في الدوري الألماني

وجاء تشكيل فرانكفورت على النحو التالي

تشكيل فرانكفورت أمام ليفركوزن
في حراسة المرمى كيفين تراب
في خط الدفاع توتا روبن كوخ آرثر تييتي كريستنسن
في خط الوسط دينا إيبمبي هوجو لارسون نيلاس نكونكو ماريو جوتزه
في خط الهجوم عمر مرموش إيكتيتي
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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