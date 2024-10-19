الرياضة - 07:03 - عمر مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليفركوزن بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 07:03 مساءً - هدف عمر مرموش.. أحرز لاعب المنتخب ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش هدف التقدم لفريقه أمام نادي باير ليفركوزن لتصبح النتيجة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد باي آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

شهدت المباراة حصول مرموش على ركلة جزاء في الدقيقة 14، وذلك بعد عرقلته داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، لينجح اللاعب المصري في تسجيلها بالدقيقة 17، ليتقدم فريقه بنتيجة هدف للا شيء، ثم أحرز لاعب وسط ليفركوزن روبرت أندريتش هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 25 من أحداث المباراة.

وفهذا الهدف ينجح عمر مرموش في تسجيل أهداف في مباراته السادسة على التوالي في البوندسليج، ليرفع مرموش رصيد أهدافه في الدوري الألماني هذا الموسم إلى 9 أهداف ليعتلي صدارة قائمة الهدافين، متفوقا على مهاجم بايرن ميونخ هاري كين الذي يحل في المركز الثاني للقائمة برصيد 5 أهداف.

عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام ليفركوزن في الدوري الألماني

وجاء تشكيل فرانكفورت على النحو التالي