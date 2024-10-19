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الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في السوبر المحلي (فيديو) - أخبار كلمتك

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الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في السوبر المحلي (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في السوبر المحلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:02 مساءً - السبت 19/أكتوبر/2024 - 06:42 م 10/19/2024 6:42:30 PM

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الختامي منذ قليل، والذي أُقيم علي ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

وتستعد بعثة الأهلي خلال الدقائق القادمة لمغادرة ملعب الكريكت والتوجه إلى فندق إقامتها في مدينة أبوظبي. 

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ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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