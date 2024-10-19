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الرياضة - 06:42 - بورنموث ضد آرسنال.. سترلينج وتروسارد يقودان هجوم الجانرز في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:42 - بورنموث ضد آرسنال.. سترلينج وتروسارد يقودان هجوم الجانرز في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:42 - بورنموث ضد آرسنال.. سترلينج وتروسارد يقودان هجوم الجانرز في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - بورنموث ضد آرسنال.. أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيلة الجانرز لمواجهة اليوم السبت، أمام بورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

وتنطلق مباراة بورنموث ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيتاليتي».

بورنموث ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا، على بورنموث، وهو في جعبته 17 نقطة يحتل بهم المركز الثالث وذلك من 7 مباريات خاضها «الجانرز» في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين.

مان سيتي ضد آرسنال

بينما يحتل فريق بورنموث المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 8 نقاط من 7 مباريات خاضها في البريميرليج حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم.

تشكيل آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم

وجاء تشكيل آرسنال على النحو التالي

تشكيل آرسنال ضد بورنموث
في حراسة المرمى ديفيد رايا
في خط الدفاع وايت ويليام ساليبا جابرييل ريكاردو كالافيوري
في خط الوسط رحيم سترلينج توماس بارتي ديكلان رايس ميرينو
في خط الهجوم تروسارد كاي هافيرتز

القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ضد آرسنال، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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