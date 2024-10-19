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بمشاركة النني، الجزيرة يفوز بهدف على العروبة في كأس رئيس الإمارات (فيديو) - أخبار كلمتك

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بمشاركة النني، الجزيرة يفوز بهدف على العروبة في كأس رئيس الإمارات (فيديو) - أخبار كلمتك

بمشاركة النني، الجزيرة يفوز بهدف على العروبة في كأس رئيس الإمارات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - فاز فريق الجزيرة الإماراتي علي نظيره العروبة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت علي ملعب “ ستاد محمد بن زايد ” في دور الـ 16 من بطولة كأس رئيس الإمارات للموسم 2024-2025.

وسجل هدف فوز الجزيرة اللاعب تراوري في الدقيقة 85 من عمر المباراة. 

وتواجد محمد النني المحترف المصري في صفوف الجزيرة الإماراتي في التشكيل الاساسي لفريقه أمام العروبة. 

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تشكيل الجزيرة أمام العروبة  

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يذكر أن الوصل يدخل نسخة كأس رئيس الإمارات للموسم 2024-2025، مدافعا عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

أما الشارقة، فيملك 10 ألقاب في بطولة كأس رئيس الإمارات، وهو نفس رصيد بطولات شباب الأهلي، ويقابل النصر، الذي خسر نهائي النسخة الماضية، أمام الوصل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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