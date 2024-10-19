تعرف على مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - أجرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، اليوم السبت قرعة بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد.
ووقع فريق سيراميكا كليوباترا في المجموعة الثانية، حيث جاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجيت – الجونة
المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة
المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو
المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود
مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة
- سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.. ستاد المقاولون العرب
- سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.. ستاد المقاولون العرب
- المصري وسيراميكا كليوباترا.. ستاد برج العرب
- زد وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي
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