تعرف على مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - أجرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، اليوم السبت قرعة بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد.

ووقع فريق سيراميكا كليوباترا في المجموعة الثانية، حيث جاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجيت – الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود



مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة

- سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.. ستاد المقاولون العرب

- سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.. ستاد المقاولون العرب

- المصري وسيراميكا كليوباترا.. ستاد برج العرب

- زد وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي

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