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تعرف على مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

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تعرف على مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

تعرف على مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:25 مساءً -  أجرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، اليوم السبت  قرعة بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد.

ووقع فريق سيراميكا كليوباترا في المجموعة الثانية، حيث جاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة – مودرن سبورت – بتروجيت – الجونة

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا كليوباترا – زد – البنك الأهلي – غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي – طلائع الجيش – إنبي – فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز – الاتحاد – الإسماعيلي – حرس الحدود
 

مباريات سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الرابطة

 

- سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.. ستاد المقاولون العرب

- سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.. ستاد المقاولون العرب

- المصري وسيراميكا كليوباترا.. ستاد برج العرب

- زد وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة الدولي

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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