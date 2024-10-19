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الرياضة - 06:05 - فليك يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن إصابة لامين يامال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:05 - فليك يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن إصابة لامين يامال - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:05 - فليك يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن إصابة لامين يامال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 06:05 مساءً - أعلن الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة تعافي جناح الفريق لامين يامال، بعد الإجهاد الذي تعرض له خلال فترة التوقف الدولي الماضية رفقة المنتخب الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية في الدوري المقرر لها غداً الأحد، لامين يامال تعافى وهو بخير.

وأضاف، يمكننا أن نؤكد أنه متاح لمباراة إشبيلية، وأشكر مدب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي على إراحة لامين في المباراة الثانية في دوري الأمم الأوروبية أمام صربيا.

وقبل مواجهة الغد يتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحق له ريال مدريد (21).

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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