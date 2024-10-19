الرياضة - 06:05 - أتلتيك بلباو يكتسح إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 06:05 مساءً - اكتسح أتلتيك بلباو ضيفه إسبانيول 4/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بلباو عن طريق دانييل فيفيان في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف إينياكي ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وبعد ذلك بدقيقتين عاد ويليامز مجددا ليضيف الهدف الثالث، فيما اختتم زميله أليكس برينجوير الرباعية في الدقيقة 55.

ورفع بلباو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.