الرياضة - 06:05 - منتخب مصر يقص شريط مبارياته في أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بسداسية أمام غانا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 06:05 مساءً - نجح منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، في قص شريط مبارياته ببطولة أمم إفريقيا والتي تقام بمدينة الغردقة، بالفوز على غانا بنتيجة (6-3).

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لـ كرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتل «الفراعنة» المركز الثالث وقتها، كما أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التي أقيمت في موزمبيق في المركز الثاني.

وسجل سداسية المنتخب المصري كلا من هيثم كوستا هدفين، عبد الرحمن عبده هدفين، أحمد الشحات هدف، حسام باولو هدف.

وكانت قد أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من «المغرب - تنزانيا - غانا»، بينما تواجد في المجموعة الثانية «السنغال - موزمبيق - موريتانيا - مالاوي».

قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية في بطولة كأس أمم إفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.