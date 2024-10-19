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الرياضة - 06:05 - توتنهام يقسو على وست هام برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:05 - توتنهام يقسو على وست هام برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:05 - توتنهام يقسو على وست هام برباعية في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 19 أكتوبر 2024 06:05 مساءً - حقق فريق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 4-1 في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، في افتتاح مباريات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ففي الشوط الأول تقدم محمد قدوس بإحراز هدف وست هام، في الدقيقة 18 وبعدها أدرك توتنهام التعادل عن طريق لاعبه ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني أحرز توتنهام ثلاثية حملوا توقيع كلا من يفيس بسوما فى الدقيقة 52 وجان كلير، لاعب وست هام بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 55 وسون هيونج فى الدقيقة 60 وتم طرد محمد قدوس في الدقيقة 86 ليكمل وست هام الدقائق المتبقية ب10 لاعبين فقط.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام إلى 13 نقطة في المركز السادس…فيما تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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