تعرف على مباريات المصري بالدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - أسفرت قرعة الموسم الكروي 2025/2024 من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي تم سحبها عصر اليوم السبت بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر عن الجدول التالي لفريق المصري البورسعيدي:

مباريات المصري بالدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد



الجولة الأولى: طلائع الجيش

الجولة الثانية: الجونة

الجولة الثالثة: الزمالك

الجولة الرابعة: بيراميدز

الجولة الخامسة: حرس الحدود

الجولة السادسة: الأهلي

الجولة السابعة: سيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة: فاركو

الجولة التاسعة: بتروجيت

الجولة العاشرة: انبي

الجولة الحادية عشر: زد

الجولة الثانية عشر: الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة عشر: البنك الأهلي

الجولة الرابعة عشر: غزل المحلة

الجولة الخامسة عشر: الإسماعيلي

الجولة السادسة عشر: سموحة

الجولة السابعة عشر: مودرن سبورت

هذا وسوف تحدد لجنة المسابقات لاحقًا مواعيد مباريات الدوري.

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز



وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.





النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025



يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز



وتجري القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

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